بالصور.. أول تدريب ليوسف طفل السور في أكاديمية المقاصة

انتظم الطفل يوسف في تدريبات أكاديمية نادي مصر المقاصة للبراعم، بعد قرار النادي بتقديم منحة شاملة له ورعايته على المستويين الرياضي والاجتماعي.

وأكد المهندس أحمد عبد الخالق المشرف العام على الكرة بنادي مصر المقاصة والمتحدث الرسمي للنادي ورئيس الشركة الراعية أن الطفل يوسف بدأ اليوم تدريباته مع فرق براعم المقاصة.



وعبر يوسف لمسئولي النادي ومدربي فريقه عن سعادته بتحقق حلمه، موجهًا الشكر لمسئولي المقاصة على مساعدته في تحقيق حلمه.

وكانت صورة الطفل يوسف قد انتشرت مؤخرًا علي السوشيال ميديا وتناقلتها الفضائيات وهو يقلد تدريبات فريق لكرة القدم من خارج أسوار بأحد الأندية بمدينة الشروق، وتفاعل المشرف علي الكرة بالمقاصة مع حالة الطفل يوسف وقرر المهندس أحمد عبد الخالق تقديم منحة شاملة له ورعايته رياضيا واجتماعيا من خلال ضمه لأحد فرق البراعم التابعة للنادي بالقاهرة، مع توفير كافة المستلزمات والمهمات الرياضية التى يحتاجها، وذلك في إطار مشروع الألف محترف التي يتبناه نادي المقاصة، بجانب تقديم 10 منح مجانية للمواهب من عائلات غير ميسورة ماديا وذلك ضمن الدور المجتمعي لنادي المقاصة.