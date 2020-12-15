ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم من "توتو سبورت"

وفاز ليفاندوفسكي صاحب الـ 32 عامًا بالجائزة للمرة الأولى في تاريخه بعد قيادته بايرن ميونخ للفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، والدوري الألماني وكأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني.
وينافس ليفاندوفسكي كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة، على الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم "The Best" من الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا".
يذكر أن النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني قد فاز بجائزة الفتى الذهبي المقدمة من نفس الصحيفة كأفضل لاعب شاب في العالم.
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