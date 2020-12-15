أبو الدهب: الزمالك كعبه عالي على بيراميدز.. وجميع الفرق الصاعدة ظهرت بشكل جيد

أكد محمود أبوالدهب نجم الأهلي السابق أن لاعبي الزمالك على قدر المسؤولية، وهذا ظهر خلال مباراة المقاولون العرب ونجحوا فى تحقيق الفوز بأقل مجهود. وقال أبو الدهب فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الزمالك كعبه عالي على بيراميدز ودائما يحالفه التوفيق فى هذه المواجهات ولاعبو الفريق الأبيض قادرون على تقديم الفوز فى هذه المباراة". وأضاف: "هناك عدم تجانس بين لاعبي بيراميدز إلى جانب عدم ظهور نجوم الفريق بمستواهم أمام الاتحاد السكندري ورمضان صبحي لم يقدم أداء مميزا وشريف إكرامي سيعود لمستواه فى المباريات المقبلة". وأكد محمود أبو الدهب نجم الأهلي السابق أن جميع الفرق الصاعدة حديثا ظهرت بشكل جيد خلال الجولة الاولى من مباريات الدوري العام. وأردف : "اذا لم ينجح بيراميدز فيإعادة ترتيب أوراقه مبكرا فانه سيجد صعوبة في إيجاد مركز متقدم هذا الموسم بالدوري والاتحاد السكندري قدم أمامه مباراة مميزة للغاية ، الإسماعيلي لن يظهر بشكل سيئ مثلما ظهر فى الموسم الماضي وابرم صفقات مميزة وسيقدم أداء جيد"

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