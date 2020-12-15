بعد إصابات كورونا.. نائب رئيس اتحاد الكرة يسافر إلى تونس غدا لحسم مصير منتخب الشباب

كشف جمال محمد علي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن الوضع الحالي للاعبي منتخب مصر للشباب، وموقف المنتخب من المباريات القادمة.
وقال محمد علي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "جمهور الثالثة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، "لم تظهر أعراض على لاعبي منتخب الشباب المُصابين بفيروس كورونا، والمسحة الثانية ستحسم مصير مباراة ليبيا".
وأضاف "أن 90% من لاعبي منتخب الشباب يُشاركون مع أنديتهم بالدوري المصري، ويتم إجراء مسحات كورونا باستمرار".
وتابع "تواصلت مع طبيب الاتحاد الأفريقي، وأكَّد لي أن تواجد 15 لاعبًا سيكون كافيًا لخوض منتخب الشباب لمباراة ليبيا".
وأكمل "أولوية الاتحاد المصري لكرة القدم هي سلامة لاعبي منتخب الشباب وجميع أفراد البعثة المصرية في تونس".
وأشار نائب رئيس اتحاد الكرة إلى أن "سأسافر صباح الغد إلي تونس لمتابعة تطورات أزمة منتخب الشباب".
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