حسب لائحة الـCAF.. استحالة مشاركة منتخب مصر للشباب في البطولة الإفريقية

كشف شفيق جراية نائب رئيس اللجنة الطبية باتحاد شمال أفريقيا، عن موقف منتخب مصر للشباب في المباراة القادمة أمام ليبيا من ناحية اللائحة المقدمة من الاتحاد الإفريقي، ومصير المنتخب من المشاركة في البطولة.

وأكد جراية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، أن بسبب اصابات كورونا العديدة التي تم الإعلان عنها اليوم يستحيل مشاركة منتخب مصر في البطولة هذه النسخة كما تنص اللائحة.

وأضاف جراية أن، بسبب الاصابات التي تم الإعلان عنها اليوم سوف يتم احتساب اللقاء المقرر إقامته أمام ليبيا لصالح الأخير بنتيجة هدفين دون رد.

وأشار جراية الى أن، لم يصل للاتحاد الإفريقي حتى الآن إفادة بشأن إجراء مسحة جديدة لمنتخب مصر للشباب.

واستقر مسئولو الجبلاية على إجراء منتخب الشباب مسحة جديدة خلال الساعات الجارية من أجل حسم الموقف بشكل تام ومخاطبة اتحاد شمال إفريقيا من أجل تأجيل المباراة .

ومن المقرر أن تحسم المسحة الطبية الجديدة لبعثة منتخب شباب مصر، موقف مواجهة ليبيا غدا فى افتتاح دورة شمال إفريقيا .

كان أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أكد أن هناك 18 حالة إصابة بفيروس كورونا داخل صفوف منتخب مصر للشباب المتواجد حاليا في تونس لخوض بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.