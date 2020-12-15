فرج عامر: الثقة الزائدة سبب تعادل سموحة أمام المحلة

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن فريق غزل المحلة اكتسب ثقة بسبب تراجع الفريق السكندري إلى الخلف، بعد تسجيل الهدف.

وقال فرج فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "غزل المحلة اكتسب ثقة كبيرة بسبب تراجع سموحة إلى الدفاع بعد تسجيل الهدف إلى جانب إهدار فرص عديدة والتوفيق تخلي عن الفريق وكان هناك استرخاء زائد ،تحدثت مع أحمد سامي عقب نهاية المباراة وأكد لى أنه مستاء من أداء اللاعبين والنتيجة إلى جانب بعض أخطاء لاعبي سموحة".

وأكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن فريق غزل المحلة سيترفع مستواه بعد 3 أو 4 أسابيع من بطولة الدوري.

وأردف فرج: "معظم أندية الدوري لم تقدم أداء جيد خلال الجولة الأولى ومنها فرق كبيرة ولكن سيراميكا واسوان قدموا مباريات كبيرة ، سموحة سيواجه صعوبة فى مباراة الاتحاد المقبلة واللقاءات بيننا لا يكن التنبؤ بالنتيجة على الإطلاق ونأمل فى تحقيق الفوز".