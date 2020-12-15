كهربا يطالب الأهلي بتخفيض عقوبة المليون جنيه

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن محمود عبدالمنعم "كهربا" طالب إدارة الأهلي بتخفيض العقوبة المالية التي أُقرت بعد تعديه باللفظ على قائد الفريق، محمد الشناوي، والتي حُددت بمليون جنيه.

وأضاف هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة « دوت الخليج»، إن محمود كهربا طلب من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إلغاء العقوبة المغلظة التي وقعت عليه إثر مشادته مع محمد الشناوي، أو تخفيضها، خاصة وأنه ساهم بقوة في تتويج الفريق الأحمر بالثلاثية، كما أن زميله محمد الشناوي، قد تقبل اعتذاره.

وأفاد حتحوت، بأن محمود كهربا يسعى حاليا لتثبيت أقدامه بالتشكيلة الأساسية للأهلي، والحصول على ثقة مدربه الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني.