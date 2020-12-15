جمال محمد علي: ننتظر نتيجة المسحة الثانية وطائرة خاصة لإعادة المنتخب من تونس

أكد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه لا توجد أعراض على اللاعبين المصابين بكورونا فى منتخب الشباب. وقال جمال فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "نتيجة المسحة الثانية ستظهر فى الساعة الواحدة صباح الغد وفى ضوء النتيجة سنتخذ القرار المناسب وهناك تنسيق مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة". وأضاف: "الأهم بالنسبة لنا جميعا صحة منتخب الشباب والمباراة لا تهمنا ولم نتعجل فى اتخاذ قرارات لحين معرفة نتيجة المسحة الثانية". وأكد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه تم التنسيق مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بوجود طائرة خاصة حال اتخاذ قرار العودة لمصر. وتابع": "جميع الأمور مستقرة بين جميع أفراد بعثة منتخب الشباب واللاعبين المصابين لا يشعرون بأى أعراض وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية يتواصل معنا".

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