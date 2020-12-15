الشباب والرياضة: طائرة خاصة لعودة بعثة المنتخب من تونس عقب نتيجة المسحة الثانية ..فيديو

أكد محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزير أشرف صبحي على تواصل مستمر مع بعثة منتخب مصر المتواجدة في تونس، بعد تعرض عدد كبير من أفرادها للإصابة بفيروس كورونا.
ضرب فيروس كورونا صفوف لاعبي المنتخب الوطني للشباب الذي يستعد للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا، المقرر إقامتها في تونس، خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر الجاري، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.
وأجرى لاعبو الفراعنة مسحة طبية قبل مباراة ليبيا التي كان مقررًا لها مساء غد الثلاثاء، إلا أن النتائج أظهرت إيجابية 17 فردًا من أفراد البعثة بينهم ربيع ياسين مدرب المنتخب.
وقال "فوزي"، في تصريحات تلفزيونية عبر القناة الأولى مع الإعلامي وائل الإبراشي، إن وزير الشباب والرياضة أكد سلامة جميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين في المقام الأول.
وأضاف أن أشرف صبحي يتابع الوضع بشكل مستمرة مع السفير المصري في تونس، وحالة الجميع مستقرة ومطمئنة.
وأوضح أن وزارة الشباب لديها استعداد كامل لتوفير طائرة خاصة لعودة بعثة منتخب الشباب إلى مصر، وفقا لتقرير اللجنة الطبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
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