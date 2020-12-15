نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يتحرك من جديد للتعاقد مع الساحر في ميركاتو الشتاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا يزال اسم المهاجم الأروجوياني جاستن سيرينو صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي صن داونز الجنوب أفريقي، مطروحا بقوة على ملف مجلس الأهلي لضمه في الميركاتو الشتوي المقبل.

الأهلي يتحرك من جديد لضم سيرينو

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن مسؤولي الأخير توصلوا مجددا مع إدارة صن داونز الجنوب إفريقية، بشأن التعاقد مع جاستن سيرينو في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكان المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد طلب من إدارة القلعة الحمراء ضرورة التعاقد مع المهاجم الأروجوياني جاستن سيرينو.

من جانبه طلب مسؤولو صن داونز الجنوب إفريقي، الحصول على مبلغ 5 مليون دولار أمريكي من أجل الموافقة على رحيل سيرينو للنادي الأهلي في يناير المقبل.

ويبحث مسؤولو النادي الأهلي، تخفيض مطالب صن داونز للتعاقد مع سيرينو، حيث قدم الأحمر عرضا بقيمة 3 مليون دولار لضم الاعب الأوروجواياني في الشتاء.