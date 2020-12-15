قال هيثم عادل، مدير قسم تصميم ودعاية في إحدى الشركات الإماراتية، إنه فوجئ بسرقة التصميم الذي وضعه لتشيرت الأهلي، قبل عدة سنوات، والذي اختير للموسم الجديد 2020-2021.
وأضاف هيثم عادل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، إنه يعشق الأهلي أبا عن جد، وقد قام بوضع تصورات لتشيرت الأهلي قبل عدة سنوات، ولكنه فوجئ أن التيشيرت الجديد يشبه ما قام به.
وأوضح أنه تواصل مع سيد عبدالحفيظ وخالد مرتجي، إلا أن الأول رفض التواصل معه، فيما أكد له الآخر، إن الشركة المنفذة والتي مقرها الرئيسي في بريطانيا، هي المسئولة وليس إدارة الأهلي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حقيقة سرقة تصميم تيشرت الأهلي الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.