حقيقة سرقة تصميم تيشرت الأهلي الجديد

قال هيثم عادل، مدير قسم تصميم ودعاية في إحدى الشركات الإماراتية، إنه فوجئ بسرقة التصميم الذي وضعه لتشيرت الأهلي، قبل عدة سنوات، والذي اختير للموسم الجديد 2020-2021.

وأضاف هيثم عادل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، إنه يعشق الأهلي أبا عن جد، وقد قام بوضع تصورات لتشيرت الأهلي قبل عدة سنوات، ولكنه فوجئ أن التيشيرت الجديد يشبه ما قام به.

وأوضح أنه تواصل مع سيد عبدالحفيظ وخالد مرتجي، إلا أن الأول رفض التواصل معه، فيما أكد له الآخر، إن الشركة المنفذة والتي مقرها الرئيسي في بريطانيا، هي المسئولة وليس إدارة الأهلي.