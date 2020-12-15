عبد الرؤوف: فاروق جعفر "مشَّانا من النادي" بسبب عدم تصعيد نجله للفريق الأول

أكد أحمد عبد الرؤوف مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن أسطورة الزمالك فاروق جعفر كان وراء رحيله عن تدريب الأبيض.

وقال عبدالرؤوف، في حواره مع كريم خطاب، يوم الاثنين، عبر برنامج “في الاستاد”، على نجوم إف إم: أنا وأمير عبدالعزيز مشينا بعد رحيل كارتيرون بفعل فاعل وبأمر من فاروق جعفر ولو قابلته سأساله لماذا أقنعت رئيس النادي بضرورة رحيلنا.

وكشف" وارد أن يكون الأمر له علاقة بنجله سيف، بسبب عدم تصعيده للفريق الأول، ولكن مركزه كان به عدد كبير من اللاعبين، ونحن لسنا في الناشئين لنضم "أي لاعب وخلاص".

وتابع: بعد رحيل كارتيرون علمت أننا سنرحل لأني عشت نفس الموقف مع ميتشو، أنا لا أهاجم أحدا بعينه ولكن كان هناك ازمات كثيرة طوال الوقت في وجود فاروق جعفر.

واختتم تصريحاته: اللي اختار باتشيكو هو فاروق جعفر وبعد ما خسر طلع هاجمه بشدة.. هل هذا يعقل!