عبد الرؤوف: الزمالك سيواجه صعوبات بعد مرتضى منصور

قال أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك السابق، إن النادي الأبيض سيواجه صعوبات بعد رحيل مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي السابق.

وأضاف عبدالرؤوف، في حواره مع كريم خطاب، عبر برنامج “في الاستاد”، على نجوم إف إم: “أنا واحد من ضحايا 2005، وكانت فترة صعبة جدا على الجمهور والنادي، كان هناك انهيار".

وأردف: الرؤية الآن ليست واضحة، وقلق الجمهور أمر طبيعي، والوضع بعد رحيل مرتضى منصور سيشهد صعوبة.

ونوه إلى أن توافر الأموال مهم لكي تنجح اي منظومة بصرف النظر عن الأسماء، على سبيل المثال أمير مرتضى منصور لم يكن اسم كبير في الكرة ولكن توفر له مال فاستطاع استغلال ذلك بشكل أفاد الفريق.

كما أشاد أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك السابق، بالدور الكبير الذي قام به مرتضى منصور للنهضة بالكيان الأبيض.

وأردف عبدالرؤوف،:عشت فترة طويلة في الزمالك "كنا بنتقطع" على الفضائيات ولم ينصفنا أحد ، لا أدافع عن مرتضى منصور بدافع "المجاملة" فهو ليس في منصبه، ولكني عاصرت معه اشياء جيدة للغاية، وعدم الاستقرار الحالي سيصل بنا الى نقطة لا نريدها.

وأشار إلى أن منصور كان يتحمل أي خسارة، ولكن يجب أن يعلم اللاعبون أنهم سيتحملون نتائجهم بعد ذلك، واذا أردت التحدث عن منصور فحدثني عما قدمه للنادي وليس عن شخصيته مع الآخرين، المجلس القادم اذا لم يحقق ما حققه منصور بالتأكيد سنتمنى عودته.

واختم تصريحاته: “منصور من أفضل الرؤساء في تاريخ النادي، الفترة الماضية كان مرفوع عليه 300 ألف قضية ووسط كل هذا عمل نادي محترم وكيان وحقق بطولات.