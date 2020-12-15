عبد الرؤوف يكشف سبب أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي.. وكواليس رفع الحذاء

كشف أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك السابق، عن كواليس بداية ازمة شيكابالا مع جمهور النادي الأهلي.
وقال عبدالرؤوف، في حواره مع كريم خطاب، يوم الاثنين، عبر برنامج “في الاستاد”، على نجوم إف إم: “مفيش مبرر لإهانة شيكابالا، ولو غلط يحاسب بالطرق الشرعية ولكن أنا ضد إهانته، ولو كان لاعبا في الأهلي كنت سأقول نفس الكلام.
وتابع: أغضب كثيرا عندما يتهم أحد شيكابالا بأن "لسانه طويل".
وأضاف: الأزمة بين شيكابالا والجمهور بدأت عندما كان عمره 17 عاما وتوفيت والدته، وبعد أيام خاض مباراة ضد الأهلى وسبه الجمهور بوالدته، فرفع لهم الحذاء.
واختتم تصريحاته: لابد أن نقضي على ظاهرة العنصرية والتنمر في كرة القدم.
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