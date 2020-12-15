عبد الرؤوف: محدش كان يتجرأ يسخر من الزمالك بأغنية في وجود مرتضى

"محدش كان يقدر يتريأ على الزمالك في وجود مرتضى" بهذه الكلمات بدأ احمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك السابق حديثه.

وقال عبدالرؤوف، في حواره مع كريم خطاب، يوم الاثنين، عبر برنامج “في الاستاد”، على نجوم إف إم: “عندنا مسؤولين في الدولة أهلاوية، والزملكاوية يقلقوا يقولوا ده، ولكن أنا سأقوله، مجلس مرتضى كان من الممكن الإبقاء عليه وتأجيل أزمته لما بعد دوري أبطال أفريقيا.

واضاف: فيه استهتار بالزملكاية وصوتنا واطي شوية ولا يذكر في التاريخ أن جمهور الأبيض ولع في اتحاد الكرة وطول الوقت نتقبل قرارات الدولة ونحترمها.

وختم تصريحاته: رحل مرتضى وسريعا خرجت أغنية للسخرية من الزمالك، واذا كان متواجدا لما تجرأ احد وفعل ذلك، لانه "مكنش هيسكت".