عبد الرؤوف: كارتيرون الفائز الوحيد مما يحدث في الزمالك مؤخرا

يرى أحمد عبد الرؤوف مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن قرار رحيل باتريس كارتيرون مدرب الفريق كان صائبًا.
وقال عبدالرؤوف، في حواره مع كريم خطاب، مساء الاثنين، عبر برنامج “في الاستاد”، على نجوم إف إم: كارتيرون رحل من أجل المادة، واعتقد ان قراره لم يكن خاطئا.
واكد: هو الوحيد اللي كسب الفترة الماضية، الزمالك خسر أفريقيا ورئيس النادي الذي كان يدعمه رحل، لذلك هو الفائز الوحيد.
وأضاف: "كارتيرون اختارني لأكون معه في الجهاز، لانني لعبت تحت قيادته في وادي دجلة"، مضيفا: "تعلمت منه الكثير والكثير، وصدمت من رحيله بكل تأكيد".
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