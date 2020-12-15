نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني: "مكنتش بنام بسبب الأهلي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل رحلته من جنوب إفريقيا إلى القاهرة، من أجل تولي قيادة المارد الأحمر.

وأكد موسيماني خلال تواجده ببرنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس المذاع على "دي إم سي"، أنه كان يشاهد مباريات الفريق عبر اليوتيوب.

وأضاف: "وأنا على الطائرة القادمة للقاهرة كنت أشاهد مباريات الأهلي السابقة وكنت عايز أخد فكرة سريعة عنهم لأن مفيش وقت".

وتابع: "بدأت مع الفريق يوم 4 أكتوبر وخلال شهرين كسبت معاهم 3 بطولات، أنا مكنتش بنام بسهولة بسبب المباريات لأن ده الأهلي ومش فرقة بسيطة أو صغيرة".

وأضاف: "أنا قادم من بيئة متعودة على الفوز بالبطولات، وأعلم أن معي فرقة كبيرة وطالما استطاعوا الفوز على صن داونز، هذا يعني أنهم فرقة قادرة على تحقيق البطولة".

وأكمل: "طالبت الجميع في الأهلي بالسير معي لنسيان إخفاقات الـ7 سنوات الماضية للفوز بالبطولة الإفريقية وقلت لهم، أنا أيضًا خسرت البطولة الإفريقية منذ 4 سنوات، وأنا لم أغير شيئًا سوى تغير طريقة اللعب وتنظيم اللاعبين في الملعب".

واختتم: "دائمًا كنت أشاهد الأهلي، يفوز بلقب الدوري وقلت للاعبين عايزين نستغل ماتشات الدوري علشان أظهروا أنفسكم لدوري أبطال إفريقيا، ونستطيع حصد اللقب، وفي الحقيقة تدريبي لمنتخب جنوب إفريقيا ساعدني في إدارة الفوز باللقب الأفريقي مع القلعة الحمراء".