هشام حنفي: سيراميكا كليوباترا صاحب أفضل كرة في الجولة الأولى من الدوري

قال هشام حنفي، لاعب الأهلي السابق، إن فريق سيراميكا كليوباترا صاحب أفضل كرة في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.
وأضاف هشام حنفي ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، :" أعجبني أداء فريق سيراميكا كليوباترا أمام الإنتاج الحربي، والجهاز الفني قدم مباراة جيدة للغاية، ولو استمروا على هذا المنوال سيصلون إلى مركز متقدم".
وتابع :" أثار انتباهي عدم تحدث لاعبي سيراميكا كليوباترا مع حكم اللقاء وواضح تركيزهم على كرة القدم فقط، وهذا يحسب لإدارة النادي".
وأكمل :" إدارة نادي حرس الحدود ، كانت تريد إقامة مباراة اعتزال لي أمام الأهلي لكنني رفضت، انتظرت إدارة الأهلي كثيرا ولم يأتي رد منهم، وكانت تريد تنظيم مباراة أمام الزمالك لكني قلت له مينفعش، لن أقيم مباراة اعتزال".
وأردف: "لعبت 4 سنوات في حرس الحدود، وكنت أتمنى أن يكون الأهلي طرفا في مباراة اعتزالي، لكن لم يرد علي أحد، كما أنني أغضب من رد فعل الجماهير في بعض الأحيان خاصة وأنهم لا يعرفون تاريخي مع الأهلي".
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