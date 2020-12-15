نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الدهب: الزمالك كعبه عالي على بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمود أبوالدهب نجم الاهلي السابق، عن أن قدر لاعبين الزمالك على تحمل المسؤولية وهذا ظهر خلال مباراة المقاولون الغرب ونجحوا قى تحقيق الفوز بأقل مجهود

وقال أبو الدهب فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الزمالك كعبه عالي على بيراميدز ودائما يحالفه التوفيق فى هذه المواجهات ولاعبي الفريق الأبيض قادرين على تقديم الفوز فى هذه المباراة".

واضاف: "هناك عدم تجانس بين لاعبي بيراميدز إلى جانب عدم ظهور نجوم الفريق بمستواهم أمام الاتحاد السكندري ورمضان صبحي لم يقدم أداء مميز وشريف إكرامي سيعود لمستواه فى المباريات المقبلة".

فاز الزمالك وديا على فريق الشباب بالنادي مواليد 1999 بخمسة أهداف دون رد، استعدادا لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل في الدوري المصري