نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة: هناك طائرة خاصة لمنتخب الشباب فى حال العودة لمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنه تم التنسيق بين اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأن هناك طائرة خاصة مجهزة لمنتخب الشباب فى حال العودة لمصر مجدداً.

وقال جمال فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "جميع الأمور مستقرة بين جميع أفراد بعثة منتخب الشباب واللاعبين المصابين بفيروس كورونا لا يشعرون بأى أعراض وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية يتواصل معنا".

ويخضع لاعبو منتخب لاشباب للمسحة الجديدة فى معمل مختلف عن المعمل الذى اظهر الحالات الـ 18 تحسبا ليكون هناك خطأ فى النتيجة وينتظر النتجية الجديدة التى بناء عليها يحدد موقفه من الاستمرار فى البطولة أو عدم استكمالها.