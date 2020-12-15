وائل جمعة: الفوز على الزمالك في نهائي إفريقيا بـ20 مباراة.. وبدر بانون مكسب للأهلي

أشاد وائل جمعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، بصفقة الأحمر الجديدة المغربي بدر بانون بعد ظهوره في المباراتين الاخيرتين مع القلعة الحمراء.

ولعب بدر بانون أساسيًا مع الأهلي في مباراة نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش، وخاض لقاء مصر المقاصة أيضًا الأحد.

وقال جمعة خلال تصريحات عبر قناة الأهلي: "شخصية بدر بانون تثير إعجابي، لاعب صغير السن، وأدائه مع الرجاء كان مميزًا، وهو مكسب وقائد وشخصية، وهذه نقطة مهمة في خط الدفاع".

وأضاف: "بدر بانون يمتلك ميزة أنه يلعب الكرة العمودية للأمام وتصل للمهاجمين وهذه نقطة مهمة جدًا في المدافعين، ويجيد ضربات الرأس في الكرات الثابتة ويسجل أهدافا، بالإضافة أنه رفع روح المنافسة مع المدافعين".

كما أشاد بحارس الأهلي محمد الشناوي بعد كأس العالم 2018، قائلا: "يمتاز بالتركيز في واجبات مركزه، وإحساسه أن الفريق في احتياج له ككقائد ، نشعر أن علي معلول ولد داخل النادي الأهلي وقائد بدون شارة، وليد سليمان من أهم اللاعبين الذين أتوا للنادي الأهلي ولم يأخذ حقه".

وأردف: "تقابلت مع موسيماني المدير الفني للأهلي في التتش وتحدثت معه، وكان يسألني،عن كيف وصل جيلنا إلى منصات التتويج والفوز بالبطولات، هو يريد أن يصل لأفضل شىء فوز الأهلي أمام الزمالك بنهائي إفريقيا لن يتكرر بعد 100 سنة".