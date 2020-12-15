نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب الشباب يكشف موقف إقامة مباراة ليبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وليد ماهر المنسق الاعلامي لمنتخب الشباب، أن الفريق يحتاج لأربعة لاعبين أخرين نتيجتهم تتحول لسلبية لإمكانية خوض لقاء الغد امام ليبيا.

وقال ماهر، عبر برنامج الماتش، مع هاني حتحوت، على شاشة صدى البلد: "ننتظر نتيجة المسحة الثانية لمنتخب الشباب خلال دقائق قليلة، نحتاج لـ 4 لاعبين حتى يستطيع خوض لقاء ليبيا غدا.

واكد: إذا تواجد في منتخب الشباب 14 لاعبا سنخوض لقاء ليبيا وإذا لم يكن لدينا العدد الكافي من اللاعبين لن نخوض اللقاء وسنعتبر خاسرين 2-0.

واتم: نتيجة المسحات مثيرة للجدل خاصة أن العدد الكبير، الامر الذي أصابنا بحالة ذهول.