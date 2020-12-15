نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام حنفي يكشف تفاصيل جديدة بشأن مباراة اعتزاله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد هشام حنفي، لاعب الأهلي السابق، أن المشير طنطاوي رئيس نادي حرس الحدود السابق كان يريد إقامة مباراة اعتزال له لكنه رفض.

وقال هشام خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "في نهاية مسيرتي الكروية كنت أريد إقامة مباراة اعتزال لي أمام الأهلي لكن رأيت تجاهل".

وأكمل: "المشير طنطاوي كان رئيس حرس الحدود حينها كان يريد إقامة مباراة اعتزال أمام الأهلي، انتظرتهم كثيرا ولم يأتي رد منهم، وكان يريد تنظيم مباراة أمام الزمالك لكني قلت له مينفعش.. لن أقيم مباراة اعتزال".

وتابع: "لعبت 4 سنوات في حرس الحدود، وكنت أتمنى أن يكون الأهلي طرف في مباراة اعتزالي، لكن لم يرد علي أحد".

وأتم: "أغضب من رد فعل الجماهير في بعض الأحيان خاصة وأنهم لا يعرفون تاريخي مع الأهلي".