ضربة موجعة للأهلي بسبب أجايي

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى الأهلي ضربة موجعة بسبب إصابة نجم الفريق النيجيري جونيور أجاي لفترة طويلة، حيث سيفقد المارد الأحمر خدمات نجمه النيجيري لمدة قد تصل إلى 3 أشهر.

وكشف سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي أن أجايي يعاني من تمزق والتهابات في الوتر الوحشي وهو وتر ملاصق لوتر أكيليس وسيحتاج إلى تدخل جراحي وهو الأمر الذي سيتسبب في غيابه لفترة قد تصل إلى ما يقرب من 3 شهور.

ومازال أجايي غائب عن مباريات القلعة الحمراء منذ مواجهة غريمه التقليدي الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا التاسع له في تاريخه.