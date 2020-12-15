نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مانشستر سيتي على مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث تكسيكي بيجريستين مدير كرة القدم في مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال تكسيكي بيجريستين في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "أنتم تعرفون مدى صعوبة التأهل إلى هذه المراحل من البطولة، يمكنكم رؤية الأندية الأخرى الموجودة هنا في تلك القرعة، لقد عانوا للوصول إلى هذه المرحلة".

وتابع: "تلعب الفرق الكبرى في ألمانيا مثل هذه المباريات بطريقة مفتوحة تمامًا، وتعتمد على كرة القدم الهجومية، ونحن كذلك نحب المباريات المفتوحة".

وواصل: "علينا أن نكون أفضل منهم، عليك أن تكون جيدًا في الدفاع والهجوم".

وأكمل: "أحب اللعب ضد الأندية الألمانية لأن كرة القدم التي يمكن أن نقدمها للمشاهدين وللناس في منازلهم، ستكون رائعة".

وأضاف: "نريد أن نفوز ونكون أحد أفضل الفرق في أوروبا ونمضي قدمًا في البطولة، لقد أصبحت هذه المنافسة صعبة للغاية، يمكنك أن ترى مرحلة المجموعات، والأندية الجديدة قادمة، الجميع يزداد قوة ويصبح الأمر أكثر صعوبة في مرحلة خروج المغلوب".

وأتم: "علينا أن نسلط الضوء على مدربهم ماركو روزه، إنه أحد أفضل المدربين ويحبه الكثير من الأندية في أوروبا، إنه يلعب كرة قدم جيدة".