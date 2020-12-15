هشام حنفي يدافع عن ميدو: الخطيب أسطورة.. ولو شوفت حسن شحاتة هتصور معاه

قال هشام حنفي، لاعب الأهلي السابق، إن أحمد حسام ميدو لم يقصد استفزاز جماهير الزمالك عند التقاط صورة تذكارية مع محمود الخطيب، رئيس الأهلي.

وأضاف هشام حنفي ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، :" محمود الخطيب اسطورة ولو شوفت حسن شحاتة هتصور معاه، وما فعله ميدو ليس عيبا".

وأكمل: "أحمد حسام ميدو، أرد إيصال رسالة معينة للجماهير، وهي أن زمن التعصب انتهى، ولكن البعض استغل هذه الصورة بشكل سيئ وهاجمه بسببها".