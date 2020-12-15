ريال مدريد يستضيف أتلتيك بيلباو بحثا عن صدارة الدوري الإسباني

يستضيف فريق ريال مدريد منافسه أتلتيك بيلباو، اليوم، في تمام الساعة الحادية عشرة، على ملعب الفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإسباني.

ويسعي فريق ريال مدريد بقيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان لتحقيق الفوز ومواصلة النتائج الايجابية التي بدأها امام اشبيلية في الد ورى حيث فاز الملكي بنتيجة هدف دون رد وبدها الفوز علي فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في بطولة دورى ابطال اوروبا واخيرا الفوز الجولة الماضية علي منافسه اتليتك مدريد بنتيجة هدفين دون رد في الدورى المحلي .

علي جانب آخر يحاول فريق اتليتك بلباو الخروج بأى نتيجة إيجابية بهدف تحسين مركزه في جدول الترتيب بعد التعادل أمام فالنسيا بنتيجة هدفين لكل منهما

وأعلن زيدان قائمة ريال مدريد لمواجهة بلباو كالتالي :

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوبي

الدفاع: كارفخال، راموس، فاران، ميليتاو، ناتشو، مارسيلو، أودريزولا، ميندي

وسط الملعب: كروس، مودريتش، فالفيردي، إيسكو

الهجوم: بنزيما، أسينسيو، فاسكيز، فينيسيوس، رودريجو

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى الاسباني برصيد 23 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن ريال سوسييداد واتليتكو مدريد المتصدرين بينما جاء فريق بيلباو في المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة .