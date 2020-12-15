لويس ألبرتو يعلق على مواجهة لاتسيو أمام بايرن ميونيخ

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أحمد جودة - القاهرة - كشف لويس ألبرتو، نجم فريق لاتسيو، عن صعوبة قرعة دور الثمانية من نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أوقعت نسور إيطاليا في مواجهة حامل اللقب للنسخة الماضية، بايرن ميونخ الألماني.

وكتب ألبرتو، عبر مواقع التواصل الإجتماعي على "تويتر": "فإن القرعة معقدة للغاية، وسنواجه حامل اللقب، لكن دون خوف، ورؤوسنا مرفوعة دائمًا".

وقال سيموني إنزاجي، المدير الفني للاتسيو، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس إيطاليا": "نحن نواجه أبطال أوروبا، سيكون هذا دافعًا كبيرًا للجميع من أجل التطور، والقيام بعمل جيد".

وتابع: "ولكن علينا التعامل مع بطل أوروبا مصدرًا للتحفيز والنمو.. يجب أن يحاول لاتسيو الوصول إلى هذه المواجهة بأفضل صورة ممكنة".

وفي سياق آخر، جاءت مواجهات دور الـ 16 لدوري الأبطال، على النحو التالي:

بروسيا مونشنجلادباخ X مانشستر سيتي

لاتسيو X بايرن ميونيخ

أتلتيكو مدريد X تشيلسي

لايبزيج X ليفربول

بورتو X يوفنتوس

برشلونة X باريس سان جيرمان

إشبيلية X بروسيا دورتموند

أتالانتا X ريال مدريد

ومن المقرر، أن تقام مباريات ذهاب دور الـ16، أيام 16، 17، 23، 24 فبراير المقبل، على أن تقام مباريات الإياب أيام 9، 10، 16، 17 مارس 2021.