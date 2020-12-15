نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت ظهر أمس الاثنين في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية، قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2020/2021، والتي أسفرت عن مواجهات قوية.

وجاءت نتائج المواجهات كالتالي:

مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنجلادباخ.

بايرن ميونخ ضد لاتسيو.

أتلتيكو مدريد ضد تشيلسي.

ليفربول ضد لايبزيج.

يوفنتوس ضد بورتو.

برشلونة ضد باريس سان جيرمان.

ريال مدريد ضد أتالانتا.

بوروسيا دورتموند ضد إشبيلية.

كما أسفرت أيضًا عن مواجهة نادي لايبزيج الألماني أمام نظيره ليفربول الإنجليزي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم 16 من شهر فبراير من العام المقبل في لقاء الذهاب في ألمانيا.

بينما ستقام مباراة العودة يوم 10 من شهر مارس من العام المقبل، على أرضية ملعب أنفيلد رود.