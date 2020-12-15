جونيور أجايي يبعثر أوراق صفقات الشتاء في الأهلي

يجري النيجيري جونيور أجايي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جراحة عاجلة خلال ساعات في الوتر الوحشي، بعد عدم استجابته للعلاج والبرنامج التأهيلي الذي خضع له على مدار أسبوعين، منذ إصابته في مواجهة القرن أمام الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا التي حسمها المارد الأحمر 2-1.

وسادت حالة من الحزن الشديدة داخل أرجاء الجهاز الفني لفريق الأهلي بعد إصابة أجايي ليس بسبب الحاجة الفنية لجهوده ولكن لصعوبة تسويقه في يناير المقبل، خاصة أن الاتجاه الأكبر كان يسير نحو رحيله برفقة جيرالدو للتعاقد مع ثنائي أجنبي محترف والأقرب لهم سيرينو وجاكسون موليكا لدعم الفريق محليًا وإفريقيا، مما بعثر أوراق وتفكير لجنة التخطيط في صفقات الشتاء.

ومن المقرر -حسب التقارير الأولية للجهاز الطبي- غياب أجايي لفترة لن تقل عن 90 يومًا، وبالتالي فإنه سوف يظل متواجدًا على قوة الفريق ولن يرحل إلا بعد نهاية الموسم.

فيما استقر الجهاز الفني للفريق على السفر إلى النيجر مساء الجمعة المقبل وعقب مواجهة غزل المحلة مباشرة، استعدادا لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تحدد لها 23 ديسمبر الجاري بناء على إخطار تلقاه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأحمر لاعبيه راحة سلبية اليوم قبل العودة للتدريبات غدًا الأربعاء استعدادًا لمواجهة غزل المحلة في المرحلة الثانية من منافسات مسابقة الدوري، وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني على مغالبة أحزانه بسبب وفاة موتجيكا ماديشا مدافع صن داونز، وقيادة تدريبات الفريق والتركيز في الفترة المقبلة.