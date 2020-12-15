سلبية عينة كورونا نجل وزير الرياضة لاعب منتخب مصر للشباب

أصبح مصطفى نجل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة جاهزا للمشاركة مع منتخب مصر للشباب اليوم خلال مواجهة ليبيا فى الجولة الأولى من منافسات بطولة شمال إفريقيا .

وأظهرت المسحة الطبية التى خضع لها اللاعب مصطفى أشرف صبحي سلبية العينة وهو ما يعنى أن اللاعب جاهز بشكل كامل للمشاركة مع الفراعنة خلال مباراة ليبيا اليوم .

وأعلن الإعلامي أحمد شوبير اقتراب إقامة مباراة منتخب مصر أمام نظيره ليبيا ضمن منافسات بطولة أمم فريقيا للشباب بتونس .

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: ‏سلبية عينة 3 لاعبين جدد في منتخب الشباب وإعادة مسحة صباحًا لاحد اللاعبين والمباراة أصبحت أقرب جدا لإقامتها ان شاء الله".

علي جانب آخر هاجم الإعلامي عمر ربيع ياسين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم واتحاد شمال إفريقيا بسبب إصرارهم على إقامة مباراة منتخب مصر أمام نظيره ليبيا رغم إصابة شباب الفراعنة بفيروس كورونا المستجد.

وكتب عمر ياسين، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : اتحاد شمال إفريقيا يقرر إقامة مباراة منتخب مصر وليبيا في معادها بكره عادي جدا الساعة ٢، وفيه ١٤ لاعبا و مدربهم عنده كورونا ومفيش نقطة دم من الاتحاد الأفريقي ولا اتحاد شمال إفريقيا انهم حتي يأجلوا الماتش ويطمنوا علي سلامة الولاد، كل اللي همهم البطولة تتلعب".

وأضاف: "١١ لاعبا في الملعب و2 حراس مرمي علي دكة البدلاء و لاعب هو ده تشكيل منتخب مصر بكره في ليبيا في تصفيات أمم افريقيا ٢٠٢١ ، لو كان منتخب تونس و لا المغرب الوضع كان هيبقى ايه ؟؟؟؟ مفيش حد يكلم الاتحاد الافريقي يقولهم خلي عندكم دم والأرواح أهم من الكورة!!!".

كشف جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المكلفة إدارة اتحاد الكرة المصري، عن موعد ظهور نتيجة المسحة الطبية الخاصة بـ منتخب مصر للشباب المتواجد في تونس للمشاركة ببطولة شمال إفريقيا.

وأثبتت المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو والجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب إيجابية عينة 17 لاعبًا إلى جانب المدير الفني ربيع ياسين.