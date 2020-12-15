نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو لجنة الحكماء بالزمالك: لم أدخل مقر النادي في وجود مرتضى منصور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد مصطفى عضو لجنة الحكماء بنادي الزمالك، على أن دورهم مساعدة لجنة الكرة داخل الأبيض، موضحاً أن رأيهم استشاري فقط.

وقال مصطفي فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة " ten": "وقع خلاف مع مجلس الإدارة ومرتضي منصور زرع الفتنة بين القطبين ولكن الحمدلله ربنا نجانا بسبب الإهانات التى كنا نتعرض لها".

وأضاف: "لم أدخل نادي الزمالك فى وجود مرتضي منصور ولكن الآن دخلت من أجل مساعدة النادي عن طريق لجنة الحكماء".

فاز الزمالك وديا على فريق الشباب بالنادي مواليد 1999 بخمسة أهداف دون رد، استعدادا لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل في الدوري المصري