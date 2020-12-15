الرياضة

عضو لجنة الحكماء بالزمالك: لم أدخل مقر النادي في وجود مرتضى منصور

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد مصطفى عضو لجنة الحكماء بنادي الزمالك، على أن دورهم مساعدة لجنة الكرة داخل الأبيض، موضحاً أن رأيهم استشاري فقط.

وقال مصطفي فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة " ten": "وقع خلاف مع مجلس الإدارة ومرتضي منصور زرع الفتنة بين القطبين ولكن الحمدلله ربنا نجانا بسبب الإهانات التى كنا نتعرض لها".

وأضاف: "لم أدخل نادي الزمالك فى وجود مرتضي منصور ولكن الآن دخلت من أجل مساعدة النادي عن طريق لجنة الحكماء".

فاز الزمالك وديا على فريق الشباب بالنادي مواليد 1999 بخمسة أهداف دون رد، استعدادا لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل في الدوري المصري

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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