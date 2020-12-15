بديل سيرينو.. الترجي يكشف حقيقة اقتراب طه الخنيسي من صن داونز

كشف مصدر بنادي الترجي التونسي حقيقة وصول عرض من نادي صن داونز الجنوب أفريقي، لضم طه الخنيسي، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كانت شبكة " africa tops ports" الأفريقية، أشارت مؤخرًا إلى أن مجلس إدارة صن داونز عرض 500 ألف يورو على الترجي، لضم طه الخنيسي خلال الشتاء المقبل.

وربطت تقارير أخري رغبة ضم صن داونز في ضم طه الخنيسي، بانتقال جاستون سيرينو إلى النادي الأهلي.

وقال المصدر لـ :" دوت الخليج": حتى الآن لم يصلنا أي عرضا من صن داونز لضم طه الخنيسي".

وتابع:" أعتقد من الصعب التفريط في خدمات طه الخنيسي خلال الفترة الحالية لأنه ليس له بديل".

كان الأوروجوياني، جاستون سيرينو، طالب إدارة نادي صن داونز، مؤخرا، بالموافقة على رحيله، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال سيرينو في تصريح أبرزه موقع "soccer laduma" الجنوب أفريقي: "أرغب في الرحيل عن نادي صن داونز، لكن الأمر يعتمد على موافقة النادي".

وذكر الموقع، أن الأهلي عرض 16 مليون جنيه على صن داونز من أجل الموافقة على رحيل سيرينو، إلا أن النادي الجنوب أفريقي رفض العرض، من أجل الضغط للحصول على أموال أكثر.

يذكر أن عقد جاستون سيرينو يمتد مع نادي صن داونز الجنوب إفريقي حتى صيف 2025.

وشارك سيرينو مع صن داونز في 41 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 10 اخرى.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ سيرينو 675 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.