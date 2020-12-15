مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 15-12-2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020، عدد قليل من المواجهات في الدوريات الأوروبية، حيث يستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أهم مواعيد المباريات على النحو التالي:

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون × تشيلسي

يحل فريق تشيلسي ضيفًا على نظيره وولفرهامبتون، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة الـ13، وتُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس2.

مانشستر سيتي × وست بروميتش ألبيون

يستضيف فريق مانشستر سيتي، نظيره وست بروميتش ألبيون، في تمام العاشرة ليلًا، على ملعبه "الاتحاد"، وذلك ضمن الأسبوع الـ13 من البطولة، وستذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني ريال مدريد× أتلتيك بيلباو

يخوض فريق ريال مدريد مواجهة هامة حيث يبحث عن اقتناص الصدارة عندما يستضيف نظيره أتلتيك بيلباو، في تمام الحادية عشر مساء اليوم، على ملعب الفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة رقم 19 من الليجا، على قناة بي إن سبورتس 3.