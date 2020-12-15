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صدام جماهيري.. موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

ويقام اللقاء الذي يجمع بين فريقي الأهلي وغزل المحلة يوم الجمعة المقبل الموافق الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري.

ويحتضن اللقاء الذي يجمع بين الأهلي وغزل المحلة، أرضية ملعب ستاد الأهلي وي السلام، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.

ونجح الأهلي في حصد 3 نقاط بعدما فاز أمام مصر المقاصة في الجولة الأولى بثلاثية مقابل هدف، بينما تعادل غزل المحلة أمام سموحة بهدف لكل منهما، ليحصد نقطة واحدة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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