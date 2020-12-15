نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدام جماهيري.. موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

ويقام اللقاء الذي يجمع بين فريقي الأهلي وغزل المحلة يوم الجمعة المقبل الموافق الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري.

ويحتضن اللقاء الذي يجمع بين الأهلي وغزل المحلة، أرضية ملعب ستاد الأهلي وي السلام، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.

ونجح الأهلي في حصد 3 نقاط بعدما فاز أمام مصر المقاصة في الجولة الأولى بثلاثية مقابل هدف، بينما تعادل غزل المحلة أمام سموحة بهدف لكل منهما، ليحصد نقطة واحدة.