الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يسعى لاستعادة الانتصارات أمام وست بروميتش

ويسعى فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي أمام وست بروميتش، بعد التعادل سلبيا مع مانشستر يونايتد في الجولة الماضية.
في المقابل يطمح فريق وست بروميتش ألبيون في تحقيق نتيجة إيجابية أمام السماوي، تمنحه دفعة قوية خلال الفترة المقبلة بعد النتائج الكارثية التي قدمها الفريق خلال الموسم الحالي.
وخاض وست بروميتش 12 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم فاز في لقاء وحيد و3 في 3 مواجهات، وخسر 6 آخرين.
ويحتل مانشستر سيتي المركز التاسع في مسابقة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد وست بروميتش في المركز الـ 19 وقبل الأخير بـ 6 نقاط.
ومن المقرر أن تقام مباراة الليلة بين مانشستر سيتي ووست بروميتش بدون حضور الجماهير، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
كانت الحكومة البريطانية أعلنت مؤخرا عودة الجماهير، في بعض ملاعب الدوري الإنجليزي.
ووفقا لخطة الحكومة البريطانية، فإن عودة الجماهير ستكون بـ أعداد بسيطة، وستكون حسب المنطقة التي يوجد بها النادي أو الفريق، ومدى تفشي فيروس كورونا في هذه المنطقة، فعلى سبيل المثال، مدينة ليفربول تعد ضمن الفئة الثالثة من حيث تفشي الوباء، وبالتالي لن يتخطى عدد الحاضرين لأي مباراة سواء لـ ليفربول أو إيفرتون أكثر من ألفي شخص.
قرار الحكومة البريطانية كان صادما لـ 10 فرق بالدوري الإنجليزي، حيث لن يتمكن جماهيرهم من حضور المباريات في الوقت الحالي، باعتبار تواجدهم في المناطق الأكثر تضررا من فيروس كورونا بـ إنجلترا.
الأندية التي لن يتمكن مشجعوها من حضور مباريات الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي هي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأستون فيلا وليستر سيتي وليدز يونايتد وبيرنلي وولفرهامبتون ونيوكاسل يونايتد وشيفيلد يونايتد.
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