الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يسعى لاستعادة الانتصارات أمام وست بروميتش

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره وست بروميتش ألبيون، اليوم، الثلاثاء في تمام العاشرة مساء، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي أمام وست بروميتش، بعد التعادل سلبيا مع مانشستر يونايتد في الجولة الماضية.

في المقابل يطمح فريق وست بروميتش ألبيون في تحقيق نتيجة إيجابية أمام السماوي، تمنحه دفعة قوية خلال الفترة المقبلة بعد النتائج الكارثية التي قدمها الفريق خلال الموسم الحالي.

وخاض وست بروميتش 12 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم فاز في لقاء وحيد و3 في 3 مواجهات، وخسر 6 آخرين.

ويحتل مانشستر سيتي المركز التاسع في مسابقة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد وست بروميتش في المركز الـ 19 وقبل الأخير بـ 6 نقاط.