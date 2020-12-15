نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يكشف عن السبب الحقيقي لمشاركة مروان محسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة بالأهلي اعتماده على مروان محسن مهاجم الأحمر في التشكيل الأساسي رغم كثرة الانتقادات التي توجه إليه من الجماهير.

وقال موسيماني في تصريحات تليفزيونية: "أنا لي بما أراه في التدريبات، ومن وقت قدومي، مروان وأفشة والشحات هم من سجلوا الأهداف".

وأضاف موسيماني: "لا يمكن أن ننسى أهداف مروان محسن إنه يحتاج أن يبذل مجهودا أكثرا في إنهاء الهجمات لأنه يهدرها لكنه سجل وصنع لأفشة في النهائي.. ولا يصح عندما يفعل أحد من أبنائنا شيئًا سيئًا أن نهينه".