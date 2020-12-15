نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والد ميسي يفجر مفاجأة عن عرض باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني عقده اجتماعاً مع مسؤولي نادي باريس سان جيرمان قبل أيام لتسهيل انتقاله إلى النادي الفرنسي.

قال والد ميسي، اليوم الثلاثاء، إن "هذا الكلام غير دقيق"، رداً على ما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات، والتي أكدت أن ميسي أصبح أقرب إلى النادي الباريسي، وأن هناك مقابلات تعقد لحسم الصفقة.

وذكرت وسائل الإعلام أن ميسي يخطط للرحيل عن برشلونة في نهاية الموسم الحالي سواء إلى باريس سان جيرمان أو يوفنتوس الإيطالي.