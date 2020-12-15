هشام حنفي يدافع عن ميدو بسبب صورته مع الخطيب

أحمد جودة - القاهرة - صرح لاعب الأهلي السابق، هشام حنفي إن ميدو لم يقصد إستفزاز جماهير الزمالك عند نشر صورته مع محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وقال هشام خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "ما فعله ميدو لا يعيبه، لم يقصد استفزاز جماهير الزمالك، كما أن الخطيب اسطورة ولو شوفت حسن شحاتة هتصور معاه".

وأكمل: "ميدو كان يريد إيصال رسالة بأن زمن التعصب انتهى، وكن البعض استغل ذلك بشكل سيئ وهاجمه".

