نرجّع الأيام الحلوة.. الزمالك يدعو شوبير لزيارة مقر النادي

دعا أحمد مصطفى عضو لجنة الحكماء بنادي الزمالك، أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق لزيارة مقر القلعة البيضاء.

وقال أحمد مصطفى في تصريحات عبر برنامج" مع شوبير":" عاوزين نشوفك في نادي الزمالك زي زمان يا كابتن شوبير، لأن النادي أصبح حاليا نادي الزمالك وليس ملكا لأي شخص آخر".

وتابع:" أنا أيضا لم أدخل نادي الزمالك منذ 5 سنوات وإن شاء نجلس مع بعض قريبا في الزمالك ونرجع الأيام الحلوة، عمرنا ما كنا كده".

وأشار:" كنت أتمنى من ربنا أن يطول في عمري لكي أدخل النادي الذي تربيت فيه، أنا طالع من نادي الزمالك، وليس مطرودا من الأهلي".

وتابع:" لم يحدث أي خلاف بيني وبين فاروق جعفر مثلما يتردد".

واستطرد:" العديد من رموز الزمالك ابتعدوا عن الزمالك خلال الفترة الماضية بسبب الأمور التي حدثت مؤخرا".

وتابع:" النادي الأهلي كان لدي وفاء لمختار التتش بإنشاء مدرجات ملعب الفريق باسمه رغم أنه كان لاعبا فقط، لكن في الزمالك تم إزالة اسم كابتن حلمي زامورا رغم أنه كان لاعبا ومديرا للكرة ورئيسا لاتحاد الكرة".

وأشار:" سيتم إعادة اسم كابتن حلمي زامورا على ملعب الفريق، خلال الفترة المقبلة".

في سياق آخر أعلن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، مؤخرا، أنه أنه سيخوض الانتخابات المقبلة على مقعد الرئيس.

وقال أحمد سليمان خلال تصريحات صحفية، أنه تم تجهيز القائمة التي ستدخل معه للمعترك الانتخابي، لكنه لن يكشف أي تفاصيل في الوقت الحالي.

وأوضح سليمان:" القائمة موجودة، وموارد النادي موجودة والتخطيط لمدة 10 أعوام، ووقت الانتخابات سيتم الحديث في كافة الأمور، أنا من جلبت شركة برزنتيشن سبورت لرعاية النادي، كان الكل يخاف من التعامل معهم، وأنا من أدخلتهم إلى النادي".