يحل فريق تشيلسي ضيفًا على نظيره وولفرهامبتون اليوم، الثلاثاء، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب "مولينيو"، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي بريميرليج.
ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الـ13 برصيد 17 نقطة.
ويسعى تشليسي في المباراة لاستعادة نغمة الانتصارات مجددًا بعدما خسر مباراته الأخيرة في البريمرليج أمام إيفرتون بنتيجة 1-0 يوم السبت الماضي.
ويتطلع البلوز في مباراة اليوم أمام وولفرهامبتون لتحقيق الثلاث نقاط من أجل منافسة توتنهام وليفربول على الصدارة، حيث يتقاسم الفريقان المركز الأول برصيد 25 نقطة لكل منهما، لكنه يدرك صعوبة المهمة أمام فريق بحجم الذئاب بقيادة نونو سانتو، قاهر الكبار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشيلسي يسعى للانتصار على وولفرهامبتون قاهر الكبار في البريمرليج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.