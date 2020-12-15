تشيلسي يسعى للانتصار على وولفرهامبتون قاهر الكبار في البريمرليج

يحل فريق تشيلسي ضيفًا على نظيره وولفرهامبتون اليوم، الثلاثاء، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب "مولينيو"، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي بريميرليج.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الـ13 برصيد 17 نقطة.

ويسعى تشليسي في المباراة لاستعادة نغمة الانتصارات مجددًا بعدما خسر مباراته الأخيرة في البريمرليج أمام إيفرتون بنتيجة 1-0 يوم السبت الماضي.

ويتطلع البلوز في مباراة اليوم أمام وولفرهامبتون لتحقيق الثلاث نقاط من أجل منافسة توتنهام وليفربول على الصدارة، حيث يتقاسم الفريقان المركز الأول برصيد 25 نقطة لكل منهما، لكنه يدرك صعوبة المهمة أمام فريق بحجم الذئاب بقيادة نونو سانتو، قاهر الكبار.