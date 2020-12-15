الأهلي ينتهي من إجراءات صرف مكافآت الفوز بكأس مصر للاعبيه

أنهى الجهاز الإداري بالأهلي كل التفاصيل لصرف مكافآت الفوز بمسابقة كأس مصر للفريق، والذي توج به على حساب فريق طلائع الجيش 2-1 ليجمع بين الثلاثية التاريخية.

وحسب مصادر، فإن كل لاعب سيحصل على 50 ألف جنيه وسيتم تحويلها للحسابات الخاصة بهم في غضون ساعات قليلة.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لاعبيه راحة سلبية اليوم قبل العودة للتدريبات غدًا الأربعاء استعدادًا لمواجهة غزل المحلة في المرحلة الثانية من منافسات مسابقة الدوري.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني علي مغالبة أحزانه بسبب وفاة موتجيكا ماديشا مدافع صن داونز، وقيادة تدريبات الفريق والتركيز في الفترة المقبلة.

وعقد موسيماني محاضرة مطولة مع لاعبيه أمس عرض فيها جميع الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مواجهة مصر المقاصة والتي تضمنت الإشادة بمحمد شريف في ظهوره الأول حيث قدم مستوى جيد وكان مجهدًا لدفاعات المنافس.

وطالب موسيماني خلال المحاضرة مع لاعبيه بضرورة التركيز الشديد والالتزام بتطوير أدائهم خاصة أنه ينتظر منهم الكثير في الفترة المقبلة الحافلة بالمواجهات الصعبة والقاسية وعلى رأسها دوري أبطال أفريقيا ومواجهة الزمالك.

ويفقد الفريق الأحمر جهود جونيور اجايي وحسين الشحات للإصابة في مواجهة المحلة بينما يعود للقائمة وليد سليمان بعد وصوله للجاهزية الفنية والبدنية اللازمة، وعاد أيضًا سعد الدين سمير للمشاركة القوية في التدريبات وأقترب كريم نيدفيد من دخول المران الجماعي بعد غياب أكثر من عامين بداعي الإصابة.

فيما أنهت الإدارة المالية كل التفاصيل لصرف مكافأت الفوز بمسابقة كأس مصر للفريق والتي تقدر بـ50 ألف جنيه لكل لاعب وسوف يتم تحويلها للحسابات الخاصة بهم في غضون ساعات قليلة، ويعقد محمود الخطيب رئيس النادي جلسة مع الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية لحسم طبيب الفريق الأول الجديد بعد رحيل خالد محمود لأهلي جده، ودرس محمد شوقي العديد من السير الذاتية والأسماء التي تم طرحها وسوف يعرض الأمر على الخطيب ولجنة التخطيط للاختيار فيما بينها.