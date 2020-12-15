تعافي 3 لاعبين.. منتخب الشباب يكشف تطورات حالة المصابين بكورونا

كشف وليد ماهر المنسق العام لمنتخب الشباب آخر تطورات حالة اللاعبين المصابين بفيروس كورونا.

وأثبتت المسحة الطبية التي خضع لها اللاعبون والجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب، مؤخرا، إيجابية عينة 17 لاعبًا إلى جانب المدير الفني ربيع ياسين.

قال وليد ماهر المنسق الإعلامي لمنتخب الشباب:" فيه 3 لاعبين تحولت نتيجتهم إلى سلبية، ولاعب آخر ستتم إعادة مسحته، وإحنا مستعدين للقاء حاليا، وكابتن عبدالستار صبري هو من سيقود المباراة".

وتابع:" كابتن ربيع ياسين لن يتواجد مع المنتخب بسبب إصابته بفيروس كورونا، لكن تم التواصل بينه وبين الجهاز الفني للحديث عن التشكيل وبعض التعليمات الخاصة بمباراة ليبيا".

وأشار:" دكتور جمال محمد علي سيطلب من الكاف الموافقة على خوض المباراة بـ 14 لاعبا فقط، نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها المنتخب".

وأوضح:" الروح التي يمتكلها اللاعبون الذين سيخوضون المباراة غير عادية، ولديهم رغبة قوية في تحقيق الفوز في مباراة اليوم أم ليبيا واستكمال مشوارهم في البطولة".

وتابع:"اللاعبون الذين أصيبوا لم يظهر عليهم أي أعراض حتى الآن، باستثناء لاعب أصيب منذ يومين وتم عزله".