خلال لقائه بقناة الأهلي.. سر بكاء وائل جمعة على الهواء.. فيديو

عبر وائل جمعة صخرة دفاع فريق الأهلي السابق، عن امتنانه وافتقاده لمشواره الطويل داخل جدران القلعة الحمراء.

وخلال ظهوره عبر قناة النادي الأهلي، بكى وائل جمعة متأثرا على الهواء عقب مشاهدة تقرير عن مشوار حياته مع المارد الأحمر.

ولم يتمكن جمعة من حبس دموعه أمام أعين الكاميرا بعد تقرير قناة الأهلي الذي فند انجازاته مع الفريق الأحمر طوال 14 عاما قضاها مع الفريق.

وعقب إذاعة التقرير على شاشة القناة، علق وائل جمعة عليه قائلا:" تاريخ طويل، وافتقدت لعبة كرة القدم".

ولعب وائل جمعة مع فريق الأهلي منذ عام 2001 وحتى2014 حيث اعتزل كرة القدم، بعدما استطاع تحقيق الدوري 8 مرات، وكأس مصر 3 مرات ودوري أبطال إفريقيا 6 مرات ومثلهم كأس السوبر الإفريقي، بالإضافة للمركز الثالث في كأس العالم للأندية.