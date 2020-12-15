الأهلي يعود للتدريبات غدا استعدادا لغزل المحلة بالدوري

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لاعبيه راحة سلبية اليوم قبل العودة للتدريبات غدًا الأربعاء استعدادًا لمواجهة غزل المحلة في المرحلة الثانية من منافسات مسابقة الدوري.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني على مغالبة أحزانه بسبب وفاة موتجيكا ماديشا مدافع صن داونز، وقيادة تدريبات الفريق والتركيز في الفترة المقبلة.

وعقد موسيماني محاضرة مطولة مع لاعبيه أمس عرض فيها جميع الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مواجهة مصر المقاصة، والتي تضمّنت الإشادة بمحمد شريف في ظهوره الأول حيث قدم مستوي جيدا وكان مجهدًا لدفاعات المنافس.

وطالب موسيماني خلال المحاضرة مع لاعبيه بضرورة التركيز الشديد والالتزام بتطوير أدائهم، خاصة أنه ينتظر منهم الكثير في الفترة المقبلة الحافلة بالمواجهات الصعبة والقاسية وعلى رأسها دوري أبطال أفريقيا ومواجهة الزمالك.

ويفقد الفريق الأحمر جهود جونيور أجايي وحسين الشحات للإصابة في مواجهة المحلة بينما يعود للقائمة وليد سليمان بعد وصوله للجاهزية الفنية والبدنية اللازمة، وعاد أيضًا سعد الدين سمير للمشاركة القوية في التدريبات واقترب كريم نيدفيد من دخول المران الجماعي بعد غياب أكثر من عامين بداعي الإصابة.