بعد إصابته بكورونا.. منتخب الشباب ينفي حجز ربيع ياسين في أحد مستشفيات تونس

نفى وليد ماهر المتحدث الرسمي المنسق العام لمنتخب، ما تردد عن حجز ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب بإحدى مستشفيات تونس".

وأثبتت المسحة الطبية التي خضع لها لاعبي والجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب، مؤخرا، إيجابية عينة 17 لاعبًا إلى جانب المدير الفني ربيع ياسين.

وقال وليد ماهر في تصريحات صحفية، أن تواجد ربيع ياسين في المستشفى كان من إجراء بعض الفحوصات فقط ولم يتم حجزه مثلما يتردد.

وأضاف وليد ماهر، أن ربيع ياسي بحالة جيدة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا، اليوم الثلاثاء، في دورة شمال أفريقيا التس تستضيفها تونس.

ومن المقرر أن يقود عبد الستار صبري المدرب العام، قيادة منتخب الشباب في مباراة اليوم، بسبب ربيع ياسين.

يذكر أن عيتة 3 لاعبين من أصل 17 لاعبا تحولت إلى سلبية، بينما ستتم إعادة مسحة لاعب آخر، حسبما أعلن منتخب الشباب.