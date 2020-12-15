مجلس الأهلي يدرس تكريم فريق الكرة اليوم

يعقد مجلس إدارة الأهلي إجتماعه الدوري اليوم برئاسة محمود الخطيب وبحضور كامل التشكيل بعد عودة المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة من رحلته العلاجية.

ومن المقرر أن يناقش الإجتماع عددا من البنود لعل ابرزها حفل تكريم فريق الكرة بعد الإنجازات الذي تحقق بالفوز بالثلاثية التاريخية وهي دوري أبطال أفريقي والدوري وكأس مصر.

كما يناقش المجلس في إجتماعه ملف الإنشاءات الجديدة سواء في مدينة نصر او الشيخ زايد والتجمع الخامس.

وكشفت مصادر خاصة أن هناك مخططا يدرسه مجلس إدارة الأهلي لإقامة فندق بجوار ملعب مختار التتش للاعبي الفريق الأول.

وقالت المصادر إن كافة الرسوم الهندسية للمشروع قد انتهت وهي الآن محل دراسة من قبل مجلس الإدارة لتخرج على أفضل ما يكون.

وأضافت أن المشروع حدد له مكانين أحدهما بديل للمدرج القديم الذي سيتم إزالته قريبًا.

وأوضحت أن الفندق سيكون بطراز خمسة نجوم ويسع قرابة 50 غرفة وجناحا ويتضمن مطعما خاصا وجميع الإمكانات لإقامة للفريق الأول.

وشددت المصادر أن الأهلي يفكر في هذا الفندق لتوفير ملايين الجنيهات التي تصرف سنويًا علي معسكرات الفريق الأول في الفنادق قبل المباريات بجانب إقامة المدير الفني والطاقم المعاون له وكذلك اللاعبين المغتربين والذي يستأجر لهم النادي شقق خاصة.