الضربة الأولى لـ شريف .. تراجع فرص مشاركة إكرامى مع بيراميدز أمام الزمالك

تراجعت فرص شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز فى المشاركة مع فريقه خلال مواجهة الزمالك المقرر إقامتها مساء الخميس المقبل فى الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز .

ويدرس الجهاز الفنى لبيراميدز عودة الحارس المهدى سليمان إلى تشكيل بيراميدز الأساسى فى مواجهة الزمالك ووضع شريف إكرامى على مقاعد البدلاء بعد المستوى غير الجيد الذى قدمه إكرامى فى المباراة الأولى أمام الاتحاد والتى خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف .

وعلى الجانب الآخر ، كشف مصدر مطلع أن رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لم يصدر منه أي لفظ خارج تجاه الحكم محمد الصباحي، بعد نهاية مباراة فريقه أمام الاتحاد في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج " إن سر حصول رمضان صبحي على البطاقة الصفراء الثانية والطرد عقب المباراة هو "صوته العالي" في الاعتراض على عدم احتساب ركلة جزاء لفريقه من وجهة نظره.

وأضاف أن الحكم محمد الصباحي طالب رمضان صبحي بعدم الاعتراض والذهاب إلى غرفة خلع الملابس عقب نهاية المباراة، ولكن استمر رمضان صبحي في الاعتراض ولكن دون تجاوز منه، ما أدى إلى لجوء محمد الصباحى إلى إشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه ويطرده عقب نهاية المباراة بعد أن كان حصل على بطاقة صفراء أولى خلال المباراة.

وتابع : " وهو الأمر الذي يشير إلى أن تعرض رمضان صبحى لعقوبات قوية نتيجة مشاجرته مع الحكم لا أساس لها من الصحة بدليل حصوله على بطاقة صفراء فقط وعدم الطرد المباشر ، مؤكدًا ان اللوائح تشير في مثل هذه المواقف إلى إيقاف اللاعب لمباراة واحدة فقط".

وتأكد غياب رمضان صبحى عن مواجهة فريقه بيراميدز أمام الزمالك المقرر إقامتها الخميس المقبل في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.