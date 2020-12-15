بـ فيديو له مع والدته.. الحضري: لو كان العالم في كفة وأمي في كفة لاخترت أمي

وعلق الحضرى على الفيديو قائلا: "لو كان العالم في كفة.. وأمي في كفه لاخترت أمي".
قال أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، إن مباراة مصر وإيطاليا كانت الأفضل في تاريخ عصام الحضري.
وكشف عن سبب عدم مشاركة عصام الحضري لمدة عام مع المنتخب، لافتا إلى وجود مشكلة له مع الحضري الذي ذهب للنادي الأهلي ولم يعرف أحد بخطئه.
وأوضح أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن أفضل حراس المرمى في مصر حاليا هما محمد الشناوي وأبو جبل.
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