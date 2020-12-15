نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيل سيعود إلى ريال مدريد في حالة رحيل زيدان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الويلزي جاريث بيل نجم توتنهام الإنجليزي والمعار من ريال مدريد الإسباني لم يتخذ قراره النهائي بالرحيل عن الملكي وأنه مازال يطمح في نهاية سعيدة في صفوف الملكي.

وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن جاريث بيل انتقل إلى توتنهام في الصيف الماضي على سبيل الإعارة من ريال مدريد لمدة موسم ومن المفترض أن يعود إلى الملكي في الصيف المقبل.

وألمحت الصحيفة الإسبانية مصادر مقربة من النجم الويلزي أن جاريث بيل لا يفكر في الاستمرار مع توتنهام ويرغب في العودة إلى ريال مدريد في الصيف المقبل عقب نهاية إعارته.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن عودة بيل إلى ريال مدريد ستكون افتراضية في حالة رحيل الفرنسي زين الدين زيدان إما باختياره أو بقرار الإقالة من فلورنتينو بيريز رئيس الملكي مما يجعل النجم الويلزي حُرًا في اتخاذ قراره.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن جاريث بيل يمتلك عقد مع ريال مدريد مستمر حتى 2022 وشارك مع توتنهام في الموسم الحالي في 9 مباريات من أصل 22 مباراة حتى الآن.